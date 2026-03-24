Таганрогские спортсменки завоевали серебро на первенстве области по чир спорту

Воспитанницы спортивной школы № 1 Таганрога, выступающие за команду «Крылья», успешно выступили на двух крупных региональных соревнованиях — первенстве Ростовской области по чир спорту и фестивале «Донские звезды», завоевав ряд призовых мест.

На первенстве области в дисциплине «чир джаз дуэт» среди юниорок серебро завоевали Анна Бурлакова и Ксения Камкина. Их выступление позволило им не только выполнить нормативы второго спортивного разряда, но и войти в состав сборной команды Ростовской области. Еще один успех на этих соревнованиях — третье место в групповых выступлениях (чир джаз большая группа) в возрастной категории 8-11 лет. В той же дисциплине, но среди спортсменок 12-14 лет, дуэт в составе Серафимы Кочневой и Дианы Толстоус занял четвертую позицию.

Не менее результативным для команды стал спортивный фестиваль «Донские звезды». Здесь «Крылья» одержали победу в групповых номерах (чир джаз большая группа) как среди юниорок, так и в младшей возрастной категории 8-11 лет. Первое место также досталось команде в дисциплине «Малая группа» среди девушек 12-14 лет. В парных выступлениях юниорок вторыми стали Диана Пахомова и Маргарита Фоменко, а третье место заняли София Бушуева и Алеся Дерюга.

Ранее мы рассказали, что таганрогские батутисты завоевали золото на первенстве России в Сочи.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

