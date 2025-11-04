Главная » Новости Таганрога

Таганрогские скалолазы покоряют вершины и хотят возрождать альпинизм

В Таганроге хотят возрождать альпинизм. Как мы уже рассказывали, в октябре на вершину «Академик Каляев» с небольшим интервалом поднялись две группы таганрожцев. Олег Бутко, один из энтузиастов, стремящихся возродить традиции альпинизма в нашем городе, входил в состав первой из них.

Напомним, что одна группа вышла на маршрут из альплагеря «Таймази», чтобы кроме спортивных задач определить его категорию сложности. Вторая, в состав которой входили сын, внук и правнуки ученого, поднялась на вершину установить капсулу для записок альпинистов.

«Незадолго до этого, в апреле 2024 года, нам удалось возродить занятия на скалодроме в школе № 24», — рассказывает Олег.

Эти занятия несколько лет назад прекратились по разным причинам, одной из которых стал ковид. По словам Олега Бутко, Таганрог, который в свое время снискал заслуженную славу в альпинизме, сейчас теряет свои позиции.

Многие сильные альпинисты по разным причинам уехали из нашего города, некоторые представители старшего поколения с высокими разрядами в этом виде спорта теперь ведут теоретические занятия, помогают советами, но в силу состояния здоровья уже не могут совершать восхождения. А большая часть тех, кто младше, имеют квалификацию не выше II разряда.  Идея восхождения на вершину «Академик Каляев» появилась в секции Федерации альпинизма и скалолазания Таганрога в конце августа. Занятия в зале иногда дополнялись тренировками в естественных условиях.

«С апреля 2024 года мы сделали несколько выездов на скалы Ростовской области – в Зайцевку, на Жирновские скалы, и поняли, что нам нужно нечто большее. А еще в нашу группу на телеграм-канале добавился Евгений Цымбал — инструктор с I разрядом по альпинизму. Он предложил поучить нас, провести скальные занятия  в окрестностях альплагеря «Таймази», чтобы потом мы смогли совершить первопрохождение (восхождение на уже покоренную вершину по не пройденному никем ранее маршруту — примечание автора) на «вершину Академик Каляев», — рассказывает Олег Бутко.

Это мероприятие запланировали на начало октября, чтобы обучить новичков и укрепить знания у альпинистов с опытом восхождений. На скальных занятиях в горах Северной Осетии с нижней страховкой, с использованием специальных оттяжек группа тренировалась в секторе с названием «Водопад» на маршрутах «Спусковой», «Зеленый шум». Например, участники будущего первопрохождения учились правильно двигаться по «сыпухе» — мелкой осыпи, съезжающая по склону вниз.

4 октября в полпятого утра таганрожцы вышли на маршрут к вершине «Академик Каляев» из альплагеря «Таймази». На подъем и спуск в целом ушло 12 часов. В районе полудня все успешно поднялись на вершину. Положили записку в тур – так положено. Записки фиксируют факт восхождения. Маршрут показался несложным. Евгений Цымбал шел первым, устанавливал «френды», специальное страховочное приспособление, в альпинизме для организации точки страховки в щелях и трещинах. В особенно сложных местах шли связками. Во время восхождения встретились участки, на которых очень помогли навыки скалолазания.

«Хуже всего чувствовал себя я, — поделился Олег Бутко. — «Таймази» находится на высоте около 2000 метров над уровнем моря, а высота вершины «Академик Каляев» —  3221 метров. Из-за резкого набора высоты познакомился с горной болезнью: дышать стало тяжело, чувствовал слабость. На спуске мы двигались двумя группами, и моя шла медленнее».

Вершине «Академик Каляев» собираются присвоить сложность «1 б». Таганрогская группа была готова подняться и на гору с более высокой категорией сложности, например, «2 а». Поскольку опыта восхождений на эту вершину мало, никто не мог предвидеть точную категорию заранее. В первопрохождении  всегда присутствует эффект неожиданности.

Олег Бутко предлагает таганрожцам присоединиться к занятиям в секции. Альпинизм и скалолазание — виды спорта, которые помогает концентрировать внимание, развивают гибкость, реакцию, помогают одолеть страх высоты. Альпинистское братство — это дружеская поддержка, увлекательное общение. А еще можно увидеть первозданную, нереально красивую природу высоко в горах, дышать их чистым воздухом.

На территории школы № 24 (ул. Дзержинского 149) зал работает в четверг с 19.15 и в воскресенье с 10 утра, заниматься могут все старше 15 лет. Те, кто младше, тоже могут, но в присутствии родителей.

«А еще лучше, если родители  принимают участие в тренировке, страхуют, это очень сближает семью», — уверен Олег Бутко. 

Telegram-канал группы секции альпинизма и скалолазания в Таганроге — https://t.me/TaganrogClimbingClub.

Марина Даренская

Фото Олега Бутко

