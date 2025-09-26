Таганрогские самбисты завоевали Кубок Европы

В Сербии, в городе Нови-Сад, таганрожцы завоевали шесть медалей и первое общекомандное место Открытого Кубка Европы по самбо среди студентов.

Как нам рассказал тренер сборной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Константин Чайкин, турнир собрал сильнейших студентов-самбистов из девяти стран. В составе национальной студенческой сборной в дисциплине «Боевое самбо» в соревнованиях приняли участие шесть наших спортсменов, завоевавших это право на отборочных стартах. И все шестеро в своих весовых категориях завоевали медали: Илья Санюк и Андрей Кандаков – золотые, Шахрияр Караев, Николай Галочкин, Арсений Глущенко и Владислав Прокудин – серебряные. Первые пятеро из названных спортсменов – студенты различных факультетов Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), а Владислав Прокудин – таганрожец, который ныне учится в магистратуре непосредственно РГЭУ (РИНХ).

В результате студенческая сборная команда РГЭУ (РИНХ) заняла I общекомандное место.

Соревнования прошли в рамках проекта «Самбо — универсальный язык международной дипломатии», направленного на развитие вида спорта, возникшего в СССР столетие назад.

Фото со страницы ССК самбо и дзюдо ТИ имени А.П. Чехова ВКонтакте