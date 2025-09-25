Волейболисты ИТА ЮФУ стали обладателями Кубка города

Соревнования по волейболу среди мужских команд проходили в Таганроге с 20 по 21 сентября.

В Таганроге состоялись городские соревнования по волейболу среди мужчин. В турнире участвовало четыре команды высокого уровня. Победителем стала сборная ИТА ЮФУ, которая принимает участие в этих состязаниях второй год подряд, сообщает пресс-служба ЮФУ.

В первый полуфинальный день команда вуза в напряжённом матче одержала победу 3:1 над чемпионами городского турнира прошлого года — командой «Оптима» и вышла в финал. За первое место команда ИТА ЮФУ сражались с «Комсомолецем», который весной этого года, обыграв все команды в области, стал чемпионом Кубка Ростовской области.

В упорной борьбе кубок города Таганрога достался ребятам из команды ИТА ЮФУ, игра завершилась со счетом 3:2.

Фото: sfedu.ru