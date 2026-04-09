Таганрогские каратисты стали победителями и призерами международного турнира

Воспитанники таганрогской школы киокусинкай каратэ успешно выступили на крупных международных соревнованиях, вернувшись домой с медалями разного достоинства. Международный турнир «BELARUS OPEN CUP 2026» состоялся в Минске, где спортсмены из России соревновались с сильнейшими бойцами из Китая, Белоруссии и других стран.

Бронзовые награды в своих категориях завоевали таганрогские спортсменки Софья Смирнова и Алина Гончаренко. Высшую ступень пьедестала на этих состязаниях занял их наставник, сенсей Зураб Кадзинадзе, подтвердив свой высокий класс. Выступление на таком уровне является значимым достижением для «Таганрогской Федерации Киокусинкай» и демонстрирует рост мастерства местных спортсменов.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»