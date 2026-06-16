Таганрогские художники представили выставку «Город у моря»

Увидеть родной город глазами художников можно до конца июня.

В выставочном зале Таганрогского отделения Союза художников России до конца июня работает выставка «Город у моря». Это – своего рода коллективный портрет нашего Таганрога, любимого всеми участниками состоявшегося выставочного проекта.

На составивших экспозицию пейзажах и жанровых композициях – таганрогские улицы и дома, у каждого из которых – свое неповторимое лицо, морское побережье и волны Таганрогского залива, живописные приморские пригороды…

Патриарх таганрогского художественного цеха, певец Приазовья Виктор Хлопецкий мастерски делится с нами своим восхищением красотой природы нашего края, в частности, небесами на закате. Владимир Родный – представитель молодого поколения художников нашего города, преподаватель художественного отделения Таганрогской детской школы искусств. Будем надеяться, на выставке побывают его ученики. Учителю стыдно не будет: его кисть с каждым годом – все увереннее. Настоящий шедевр – написанный в этом году «Дом Покровского». Напомним: протоиерей Федор Покровский – настоятель таганрогского Успенского собора, преподаватель богословия мужской классической гимназии, тот самый, который подарил Чехову его любимый псевдоним Антоша Чехонте.

Сергей Измайлов, пришедший в изобразительное искусство из искусства фотографии, ставший мастером сначала натюрморта, потом портрета, на этот раз предстал как пейзажист-импрессионист. Его дожди с туманами на таганрогских улицах напомнили творчество Олега Хаславского. София Гетман обогатила свою обычно сдержанную палитру, её «Таганрогский дворик» наполнен разноцветным ярким сохнущим бельем, подобным наполненным ветром парусам над морем.

«Город у моря» для посетителей открыт ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 12.00 до 17.30 по адресу: Добролюбовский пер., 6 / ул. Греческая, 48. Вход свободный.

Ранее мы рассказали, что в парке 300-летия Таганрога открылась выставка репродукций музейных картин местных художников.

Владимир Прозоровский, фото автора.