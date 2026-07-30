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Саперы готовятся к работе на месте падения обломков БПЛА в Таганроге, жителей окрестных домов эвакуируют

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В Таганроге саперы готовятся к работе на территории, где обнаружены обломки беспилотников, сбитых утром 30 июля над городом.

Город

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, на время работы взрывотехников будет организована эвакуация жителей домов в радиусе 500 метров от места падения обломков дронов.

«Сотрудники на месте подскажут, куда пройти. Прошу строго соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, не подходить к оцеплению», — обратилась глава города к таганрожцам.

Сейчас на месте происшествия также работают все оперативные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия.

Ранее мы рассказали, что 29 июля в Таганроге эвакуирували людей в радиусе от площади Авиаторов до улицы Спортивной.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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