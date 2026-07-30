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Несанкционированная свалка на улице Чехова грозит штрафом работнику коммунальной службы в Таганроге

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В Таганроге сотрудника коммунальной службы привлекут к административной ответственности из-за несанкционированной свалки на улице Чехова. Об этом сообщили в Административной инспекции Ростовской области.

#ЖКХ

Нарушение выявили во время планового мониторинга территории города. Мусорный очаг обнаружили возле домов № 122–124 по улице Чехова. Ответственное должностное лицо МКУ «Благоустройство» не обеспечило надлежащее содержание этого участка.

«В отношении ответственного должностного лица МКУ «Благоустройство» начата процедура привлечения к административной ответственности по ст. 5.1 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», — пишет источник.

В инспекции подчеркнули, что образование несанкционированных свалок — одно из самых частых нарушений в сфере благоустройства. А также напомнили, что правила благоустройства обязательны для всех юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые владеют или пользуются земельными участками, зданиями, строениями и сооружениями, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге повышают безопасность дорожного движения на основе анализа аварийности и жалоб жителей.

Фото: мессенджер «MAX» Административной инспекции РО

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несанкционированные свалки новости Таганрог
Таганрогская правда

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