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В парке 300-летия Таганрога открылась выставка репродукций музейных картин местных художников

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На главной аллее парка 300-летия Таганрога открылась уличная выставка репродукций картин из фондов Таганрогского музея-заповедника. Экспозиция под названием «С чего начинается Родина…» приурочена ко Дню России.

Культура

Проект реализован совместно с МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» и стал частью городского фестиваля национальных культур «Мир дому твоему!», который проходит в Год единства народов России. Посетители смогут увидеть репродукции работ известных таганрогских художников: Константина Иванова, Николая Ливады, Олега Бувалко, Эдуарда Эдельмана, Василия Орлова, Дмитрия Синоди-Попова и других мастеров.

Выставка будет работать в течение всего лета. Организаторы отмечают, что это позволит всем желающим познакомиться с частью коллекции Таганрогского музея-заповедника в неформальной обстановке.

Ранее мы рассказали, что выставка к 150-летию первой библиотеки Таганрога переехала на улицу Свободы.

Фото tgliamz.ru

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Таганрогская правда

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