Утром над Таганрогом сбиты беспилотники, на месте работают экстренные службы

Утром 30 июля в небе над Таганрогом силами ПВО уничтожены вражеские беспилотники, сообщила глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков — территория оцеплена. Разрушений и повреждений нет, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
«Прошу жителей и гостей нашего города не поддаваться панике и сохранять спокойствие», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.
Ранее мы рассказали, что ночью ПВО уничтожила более 40 БПЛА в Таганроге и районах региона, в двух селах повреждены дома.
Фото из архива
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