Утром над Таганрогом сбиты беспилотники, на месте работают экстренные службы

Утром 30 июля в небе над Таганрогом силами ПВО уничтожены вражеские беспилотники, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков — территория оцеплена. Разрушений и повреждений нет, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

«Прошу жителей и гостей нашего города не поддаваться панике и сохранять спокойствие», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что ночью ПВО уничтожила более 40 БПЛА в Таганроге и районах региона, в двух селах повреждены дома.

Фото из архива