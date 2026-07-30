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Утром над Таганрогом сбиты беспилотники, на месте работают экстренные службы

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Утром 30 июля в небе над Таганрогом силами ПВО уничтожены вражеские беспилотники, сообщила глава города Светлана Камбулова.

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По ее словам, сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков — территория оцеплена. Разрушений и повреждений нет, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

«Прошу жителей и гостей нашего города не поддаваться панике и сохранять спокойствие», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что ночью ПВО уничтожила более 40 БПЛА в Таганроге и районах региона, в двух селах повреждены дома.

Фото из архива

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атака БПЛА новости Таганрог
Таганрогская правда

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