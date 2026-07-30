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«Красный котельщик» прошел аудит ISO 9001:2015

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Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), один из ведущих производителей оборудования для энергетической отрасли, успешно прошел наблюдательный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Это результат комплексного подхода к качеству, в котором задействованы все службы завода.

#Промышленность

Аудит провели представители независимого сертификационного органа. Они отметили четкость и результативность внутренних процессов ТКЗ, высокую адаптивность завода к внешним изменениям, в том числе в нормативной базе, планомерное улучшение качества выпускаемой продукции, которое напрямую влияет на эффективность и безопасность ключевых объектов теплоснабжения и энергетики.

«ISO 9001 является одним из самых авторитетных международных стандартов, который служит гарантом надежности предприятия для клиентов и партнеров. Успешное прохождение аудитов на протяжении почти 30 лет не только подтверждает устойчивость, зрелость и эффективность корпоративных подходов к управлению качеством, но и укрепляет высокую деловую репутацию нашего завода», – отмечает директор по качеству ТКЗ Лев Иняков.

«Красный котельщик» подтверждает соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта, начиная с 1997 года. По итогам текущего аудита принято решение о продлении действия сертификата ISO 9001:2015, выданного ранее заводу, до августа 2027 года.

Фото из архива

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Красный котельщик новости Таганрог
Таганрогская правда

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