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Победители межрегионального этапа «Школы безопасности» из Таганрога едут на всероссийский финал

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Юные спасатели из Таганрога отправятся в Ханты-Мансийск, где в начале августа пройдут XX Всероссийские соревнования «Школа безопасности». Команда будет представлять Ростовскую область на площадке Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.

Новости Таганрога

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, участникам предстоит продемонстрировать навыки по нескольким дисциплинам: поисково-спасательные работы, пожарная эстафета, кросс по пересеченной местности, а также прохождение этапов, которые моделируют реальные экстремальные ситуации.

Напомним, что в июне команда из Таганрога одержала победу в младшей возрастной группе на межрегиональном этапе «Школы безопасности – 2026». Соревнования проходили на базе детского оздоровительного лагеря «Солнышко» в Семикаракорском районе. Таганрогские спасатели уже четвертый год подряд удерживают первенство среди команд Юга России.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге яхт-клуб «5 причал» принял регату в честь 330-летия ВМФ.

Фото ГУ МЧС по РО

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Всероссийские соревнования новости спасатели спорт Таганрог
Таганрогская правда

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