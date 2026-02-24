Главная » Новости Таганрога

Таганрогские девушки-волейболистки стали чемпионками Ростовской области

В Таганроге, во дворце спорта «Авангард» спортивной школы олимпийского резерва №13, завершилось первенство Ростовской области по волейболу среди девушек до 18 лет.

Соревнования проводились по программе XVIII спортивных юношеских Игр Дона. Титул чемпионок Ростовской области завоевали таганроженки.

В турнире приняли участие 11 команд. Под руководством Елены Бутук и Михаила Комарова наши спортсменки на протяжении трех игровых дней старались показать красивый и взрослый волейбол. В полуфинале встретились с командой Волгодонска, одержали победу со счетом 3:0. В финальном матче соперницей таганрогской команды стала сборная Ростова-на-Дону. Боевой настрой и уверенность в своих силах позволили нашим спортсменкам и в этой игре одержать безоговорочную победу со счетом 3:0 и завоевать титул чемпионок Ростовской области.

Лучшей связующей первенства была признана таганрогская спортсменка Виктория Грабовская.

По итогам данных соревнований сформирована сборная Ростовской области. Команда ведет подготовку к отборочным соревнованиям Спартакиады учащихся России, зона ЮФО, СКФО, которые состоятся уже в конце апреля — начале мая.

В рамках подготовки к Спартакиаде девушки в эти дни принимают участие еще в одном важном волейбольном событии. С 16 по 26 февраля в Анапе проводится финал первенства России среди девушек 2009-2010 годов рождения. Пожелаем нашим девчатам удачи.

Фото с официальной страницы ВКонтакте СШОР-13

