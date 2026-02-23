История успеха: кёрлингистки Таганрога завоевали серию наград на всероссийских турнирах

23 февраля отмечается День кёрлинга.

Не зря в нашем городе жива легенда о том, что Петр Великий хотел его сделать столицей. Недаром говорят, что здесь — место особой силы. Не такой уж значительный по размерам и статусу, Таганрог уже который век продолжает удивлять своими самыми разными достижениями.

В конце минувшего, 2025-го, длинный список таких удивительных успехов пополнился победами таганрогских кёрлингисток.

В прошлом веке многие таганрожцы любили зимой выходить на лед родного залива: некоторые играли в хоккей, другие просто катались на коньках. Нынешние зимы с температурными качелями не располагают к поддержанию этой традиции. Зато 1 января 2023 года в нашем городе открылся Ледовый дворец, с тех пор там тренируются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 13, в том числе кёрлингисты.

Открытие в 2023 году в СШОР-13 отделения кёрлинга — заслуга прежде всего тогдашнего директора этой спортивной школы Сергея Гундарева. Сам он — тренер по подводному плаванию: в этом виде спорта таганрогская школа известна не только в регионе и в России, но и за рубежом. Сергей Гундарев понимал, что в хоккее и фигурном катании Таганрог в ближайшем будущем не сможет соревноваться на равных с ведущими российскими школами, но возлагал надежды на кёрлинг, и его надежды оправдались.

Появившийся в Шотландии свыше пятисот лет назад, на рубеже XV и XVI веков, этот вид спорта получил распространение в мире во второй половине минувшего столетия, во многом — благодаря научно-техническому прогрессу. Весьма странный для стороннего наблюдателя-дилетанта, «спорт полотеров» на самом деле требует не только прекрасной общей физической подготовки, безукоризненной координации движений, быстрого и гибкого мышления, но и многих других качеств.

По словам самих кёрлингистов, это одновременно боулинг и бильярд, причем на льду. При этом, в отличие от названных видов спорта, кёрлинг – командная игра, в команде — четыре человека, причем у каждого – своя роль, свои задачи. Особую, главную роль играет капитан (скип): он — стратег (по гендерному признаку команды бывают мужские, женские и смешанные). Так что этот серьезный, непростой в освоении вид спорта требует не только мастерства, отточенной техники, тактического и стратегического мышления, но и взаимопонимания, и командной слаженности. Кроме того, подаренный человечеству шотландцами, это спорт истинных интеллигентов — сдержанных, вежливых, доброжелательных интеллектуалов.

Заметим: в отличие от многих других видов спорта, спортсменам, участвующим в игре, кёрлинг дарит несравненно больше радости, нежели болельщикам и зрителям. Правда, это чрезвычайно дорогостоящая игра, однако целой сотне таганрогских девчат и парней повезло: они в нее играют совершенно бесплатно.

Благодаря таланту и профессионализму таганрогских тренеров, а также таланту и энтузиазму их воспитанников общий уровень наших кёрлингистов стремительно растет, приближаясь к уровню ведущих школ в России. И это при том, что в Москве и Санкт-Петербурге кёрлинг получил развитие еще в начале 1990-х, в Красноярске — с 2011 года, в Сочи — с 2014 года, после проходивших там XXII Зимних Олимпийских игр… К тому же другие города предоставляют своим кёрлингистам, у которых специальная обувь, идеально гладкий лед, как это и требуется, а в Таганроге кёрлингисты «Ледовую арену» делят с хоккеистами, фигуристами и просто с любителями покататься на коньках.

До недавних пор в СШОР-13 было единственное в нашем регионе отделение кёрлинга (в минувшем году этот вид спорта получил развитие и в Новошахтинске), поэтому сборная области формируется из таганрогских спортсменов. Успехи наших юношей, а в особенности девушек, сравнительно недавно избравших для себя этот вид спорта, просто поражают.

В конце 2024 года младшая (до 14 лет) таганрогская команда стала бронзовым призером соревнований, собравших в общей сложности 40 команд со всей России; старшая (до 17 лет) вошла в число восьми сильнейших команд страны.

Последние месяцы минувшего 2025-го принесли удивительный «урожай» наград: у наших девчат была целая серия успешных выступлений на всероссийских соревнованиях. С 16 по 24 октября на федеральной территории «Сириус», что возле Сочи, проходили Всероссийские соревнования по кёрлингу среди юношей и девушек до 19 лет. Участие в них приняли 32 команды (16 юношеских и столько же девичьих) из 17 регионов Российской Федерации. По результатам соревнований таганрогские девушки — Екатерина Мигунова, Вероника Эль Хелу, Лейла Талыбзаде и Ангелина Насонова (скип) — заняли почетное четвертое место и получили квоту на участие в финале XIII зимней Спартакиады учащихся России 2026 года, который будет проходить в Новосибирске в ближайшие дни, с 24 февраля по 2 марта.

В начале ноября в Самаре, в рамках ХIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», состоялись Всероссийские соревнования по кёрлингу среди юношей и девушек до 17 лет в дисциплине кёрлинг-смешанный. Участие в них приняли 12 сильнейших команд из 11 регионов Российской Федерации. По результатам соревнований наши земляки София Яруллина, Трофим Гринчук, Лейла Талыбзаде и Архип Гусев (скип) заняли второе место.

В конце ноября на федеральной территории «Сириус» прошли Всероссийские соревнования по керлингу среди юниорок до 22-х лет (отбор на Первенство России в группу «Б»). Донской край на них представляли Екатерина Мигунова, Лейла Талыбзаде, Елизавета Арапина-Арапова, Вероника Эль Хелу и Ангелина Насонова. По результатам соревнований наши девушки заняли второе место и получили квоту на участие в первенстве России среди юниорок до 22-х лет в группе «Б», которое будет проходить в «Сириусе» с 12 по 19 марта.

Пока во второй половине осени лучшие спортсмены вместе с главным тренером сборной области Сергеем Евтуховм участвовали в различных всероссийских соревнованиях, второй тренер, Елена Мазуркевич, продолжала тренировочный процесс. В декабре состоялись областные соревнования: борьбу за награды вели спортсмены, объединившиеся в миксты (смешанные парные команды). Всего в этих состязаниях участвовало восемь команд. В результате Вероника Эль Хелу и Роман Сычев завоевали «бронзу», на вторую ступень пьедестала почета поднялись Ярослава Новицкая и Никита Ольхов, а чемпионами стали Ангелина Насонова и Трофим Гринчук.

Победители соревнований были награждены дипломами, медалями и кубком, призеры – дипломами и медалями Федерации керлинга Ростовской области. Также дипломы и памятные призы за лучшие постановочные броски получили еще два спортсмена: с вращением «по часовой стрелке» — Никита Ольхов, с вращением «против часовой стрелки» — София Яруллина.

С 26 по 30 января на базе ледовой арены федеральной территории «Сириус» проходило открытое первенство Краснодарского края по кёрлингу среди юниорок до 22 лет. Таганрогская команда (Екатерина Мигунова, Вероника Эль Хелу, Лейла Талыбзаде и Ангелина Насонова (скип)) и на этих соревнованиях снова завоевала «серебро». Также памятным призом за лучший постановочный бросок с вращением «против часовой стрелки» была награждена спортсменка таганрогской команды Вероника Эль Хелу.

Успешное развитие в нашем городе этого зимнего вида спорта – заслуга многих людей, среди которых прежде всего — президент Федерации керлинга Ростовской области Константин Кошуба, вице-президенты Федерации Владимир Ирхин и Дмитрий Ворон, директор СШОР № 13 Вячеслав Воскобойников и тренеры Сергей Евтухов и Елена Мазуркевич.

23 февраля Сергей Евтухов отметит сразу два праздника – День защитника Отечества и День кёрлинга (он посвящен дню рождения основателя этого вида спорта в его современном виде Ричарда Керри). Поздравлять Сергея Евгеньевича будут его воспитанницы, великолепная «четверка» таганрогских девчат — Екатерина Мигунова, Вероника Эль Хелу, Лейла Талыбзаде и Ангелина Насонова. А пройдет это в Новосибирске, где на следующий день, 24 февраля, начнется заключительный этап XIII зимней Спартакиады учащихся России 2026 года. Пожелаем нашим девчатам успеха и удачи.

А всем кёрлингистам Таганрога желаем, чтобы сбылась мечта главного тренера сборной области. А мечта эта — отдельная дорожка на Ледовой Арене для кёрлингистов. Дорожка с идеальным льдом…

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото с официальной страницы в «ВКонтакте» Федерации кёрлинга Ростовской области