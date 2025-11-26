Таганрогская спортсменка завоевала медали на Всероссийских соревнованиях по гребле

Воспитанница таганрогской спортшколы № 3 Олеся Козеева показала впечатляющий результат на престижных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре, завоевав две медали.

На Всероссийских соревнованиях спортсменка одержала победу на дистанции К-1 5000 метров, а на Кубке России заняла второе место на дистанции К-1 2000 метров.

Успех таганрогской школы гребли продолжила еще одна спортсменка — Александра Бондаренко, которая вошла в десятку сильнейших гребцов страны по итогам соревнований. Эти достижения подтверждают высокий уровень подготовки спортсменов.

Ранее мы рассказали, что с начала года спортсмены Таганрога завоевали 5382 медали на различных соревнованиях.

Фото ВК СШОР №3