С начала года спортсмены Таганрога завоевали 5382 медали на различных соревнованиях

В нынешнем году спортсмены Таганрога завоевали 5382 медали на городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях. В том числе 2133 золотых, 1732 серебряных и 1517 бронзовых. О спортивных достижениях рассказала в соцсетях глава города Светлана Камбулова, которая продолжает информировать жителей об итогах работы администрации Таганрога в 2025 году.

Спортивные успехи достигнуты, в том числе благодаря активной подготовке и участию в 670 спортивно-массовых мероприятиях, собравших более 17,5 тысяч участников. Также в текущем году 150,5 млн рублей из местного бюджета было направлено на улучшение инфраструктуры, проведение соревнований и поддержку талантливых спортсменов.

В Таганроге подготовка спортивного резерва ведется в трех муниципальных спортивных школах, где работает 30 отделений по 27 видам спорта, включая 20 олимпийских дисциплин, и занимается в общей сложности 4010 человек. Также в городе работают две областных школы олимпийского резерва, в которых ⁠тренируются 2166 спортсменов.

Также таганрожцы активно участвуют во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». На официальном сайте зарегистрировано 38321 человек, что составляет 17,36% от общей численности населения города в возрасте от 6 лет.

«Несомненно, это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности горожан в занятия спортом и их стремлении поддерживать здоровый образ жизни», — отметила Светлана Камбулова.

