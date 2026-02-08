Таганрогская спортсменка Ксения Сапрыкина стала мастером спорта международного класса

Спортсменка из Таганрога Ксения Сапрыкина получила высшее спортивное звание. Приказ о присвоении ей звания «Мастер спорта России международного класса» подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в конце января.

Ксения Сапрыкина занимается подводным спортом в ГБУ ДО РО «Спортивная школа олимпийского резерва № 13». Ее наставником является Игорь Сапрыкин. Это звание присваивается за выдающиеся достижения на международных соревнованиях и является признанием высокого уровня мастерства спортсмена.

Поздравляем Ксению Сапрыкину и её тренера с заслуженным признанием заслуг и достижений, желаем новых побед и рекордов.

Фото ВК ГБУ ДО РО «СШОР № 13»