Таганрогская школа искусств и Студия-театр «Люди» зажигают новые «звёзды»

Открыт набор на бесплатное обучение актерскому мастерству для подростков 10-13 лет в Таганрогской детской школе искусств (ТДШИ). Об этом нам рассказала создатель и руководитель Студии-театра «Люди» Наталья Скиба.
По ее словам, ученики театрального отделения Таганрогской детской школы искусств занимаются на камерной площадке Студии-театра «Люди», принимают участие в спектаклях и выступают на сцене.
Срок обучения – 5 лет. Выпускники получают свидетельства об окончании школы и получении дополнительного образования. Справки и запись на прослушивание по тел.: 8(961) 308-72-00.
Фото предоставлено ТДШИ
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».