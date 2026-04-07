Таганрогская школа искусств и Студия-театр «Люди» зажигают новые «звёзды»

Открыт набор на бесплатное обучение актерскому мастерству для подростков 10-13 лет в Таганрогской детской школе искусств (ТДШИ). Об этом нам рассказала создатель и руководитель Студии-театра «Люди» Наталья Скиба.

По ее словам, ученики театрального отделения Таганрогской детской школы искусств занимаются на камерной площадке Студии-театра «Люди», принимают участие в спектаклях и выступают на сцене.

Срок обучения – 5 лет. Выпускники получают свидетельства об окончании школы и получении дополнительного образования. Справки и запись на прослушивание по тел.: 8(961) 308-72-00.

Фото предоставлено ТДШИ