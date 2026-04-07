Главная » Город

Таганрогская школа искусств и Студия-театр «Люди» зажигают новые «звёзды»

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Открыт набор на бесплатное обучение актерскому мастерству для подростков 10-13 лет в Таганрогской детской школе искусств (ТДШИ). Об этом нам рассказала создатель и руководитель Студии-театра «Люди» Наталья Скиба.

Город

По ее словам, ученики театрального отделения Таганрогской детской школы искусств занимаются на камерной площадке Студии-театра «Люди», принимают участие в спектаклях и выступают на сцене.

Срок обучения – 5 лет. Выпускники получают свидетельства об окончании школы и получении дополнительного образования. Справки и запись на прослушивание по тел.: 8(961) 308-72-00.

Ранее мы рассказали, что в селах под Таганрогом учреждения культуры обновляются в рамках национальных и региональных программ.

Фото предоставлено ТДШИ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура новости обучение Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru