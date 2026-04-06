В селах под Таганрогом учреждения культуры обновляются в рамках национальных и региональных программ

В доме культуры создана зона отдыха, в школу искусств поставят музыкальные инструменты.

В ходе рабочей поездки группа губернаторского контроля во главе с заместителем губернатора Андреем Фатеевым посетила объекты культуры под Таганрогом, в Неклиновском районе.

В селе Покровском участники проверили реализацию проекта «Сделаем вместе!». В 2023 году в кинотеатре «МИР» при районном Доме культуры была создана современная зона отдыха. На эти цели из областного бюджета была предоставлена субсидия в размере 2,6 млн рублей. Финансирование также было дополнено средствами местного бюджета и пожертвованиями от граждан, предпринимателей и организаций на общую сумму около 375 тысяч рублей. На выделенные средства приобретены мебель, световые панели, телевизоры, сплит-системы, информационный киоск, а также оборудование для игр — аэрохоккей и настольный футбол. Теперь жители села могут с комфортом проводить время перед началом киносеансов и других мероприятий.

Детская школа искусств в селе Николаевка под Таганрогом будет оснащена новыми музыкальными инструментами и учебными материалами. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области. На эти цели в рамках национального проекта «Семья» выделено 3,7 млн рублей. Эта инициатива является частью масштабной работы по развитию социальной инфраструктуры в сельской местности, говорится в сообщении.

«Учреждения культуры и образования на селе – средоточие жизни. Прилагаем все возможные усилия для их модернизации и оснащения», – отметил Андрей Фатеев. Работа по поддержке и обновлению сельских социальных объектов в регионе продолжается в рамках различных государственных программ и проектов.

Фото: donland.ru

