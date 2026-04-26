Таганрогская музыкальная школа включилась в проект «Композиторы Евразии – детям»

Почти три часа продолжался музыкальный марафон в большом концертном зале Таганрогской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского. Так наш город присоединился к уникальному международному просветительскому проекту «Композиторы Евразии – детям».

Днем ранее в том же зале состоялась творческая встреча с Жанной Габовой — автором и руководителем проекта, композитором, пианисткой, лауреатом всероссийских и международных конкурсов, членом Союза композиторов России и Российского музыкального Союза, председателем Союза композиторов Евразии.

В концерте приняли участие 25 учащихся, а также преподаватель и концертмейстер Алёна Владимировна Плетнёва. Они исполняли фортепианные произведения 22 современных композиторов из России, Казахстана, Китая, Италии и Турции. Музыкальных номеров было еще больше, поскольку отдельные авторы были представлены двумя и более своими творениями, некоторые исполнители выходили на сцену неоднократно. Юные музыканты, их родственники и педагоги убедились в том, что среди наших современников – много ярких и талантливых композиторов, музыка развивается и помогает развиваться и детворе, и взрослым, и всему человечеству – в мире, дружбе и взаимопонимании.

Владимир Прозоровский, фото автора