Главная » Культура

Таганрогская музыкальная школа включилась в проект «Композиторы Евразии – детям»

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Почти три часа продолжался музыкальный марафон в большом концертном зале Таганрогской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского. Так наш город присоединился к уникальному международному просветительскому проекту «Композиторы Евразии – детям».

Днем ранее в том же зале состоялась творческая встреча с Жанной Габовой — автором и руководителем проекта, композитором, пианисткой, лауреатом всероссийских и международных конкурсов, членом Союза композиторов России и Российского музыкального Союза, председателем Союза композиторов Евразии.

В концерте приняли участие 25 учащихся, а также преподаватель и концертмейстер Алёна Владимировна Плетнёва. Они исполняли фортепианные произведения 22 современных композиторов из России, Казахстана, Китая, Италии и Турции. Музыкальных номеров было еще больше, поскольку отдельные авторы были представлены двумя и более своими творениями, некоторые исполнители выходили на сцену неоднократно. Юные музыканты, их родственники и педагоги убедились в том, что среди наших современников – много ярких и талантливых композиторов, музыка развивается и помогает развиваться и детворе, и взрослым, и всему человечеству – в мире, дружбе и взаимопонимании.

Владимир Прозоровский, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура музыкальная школа новости проект Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru