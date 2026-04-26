Таганрогский ансамбль «Ассорти» взял Гран-при Международного фестиваля

Народный хореографический ансамбль «Ассорти» из таганрогского ДК «Фестивальный» с огромным успехом выступил в Казани на Международном фестивале-конкурсе «Звёздный талант – 2026»: наши земляки завоевали Гран-при, и не только.

Руководимый Ириной Бородиной таганрогский танцевальный коллектив представил на конкурсе три хореографические постановки. Как сообщила художественный руководитель Дворца культуры «Фестивальный» Елена Цеховская, все они получили высокие награды: «Стоял девок хоровод» — Лауреат I степени, «Лихие казачки» — Лауреат I степени, «Калинка» — Гран-при фестиваля.

Поздравляем Ирину Бородину, её воспитанников и коллег, желаем новых достижений и звездных высот.

Фото предоставлены ДК «Фестивальный»