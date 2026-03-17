В Таганроге из-за бездействия управляющей компании был затоплен подвал многоквартирного дома

Опубликовано

В Таганроге по факту аварии на сетях водоотведения прокуратура провела проверку и выявила нарушения со стороны управляющей компании. Инцидент, произошедший в феврале в многоквартирном доме на улице П. Тольятти, привел к затоплению подвала из-за ненадлежащего содержания общего имущества.

Поводом для проверки стала публикация в СМИ. Надзорное ведомство установило, что к аварии привело бездействие обслуживающей организации. В связи с этим прокурор города внес представление генеральному директору юридического лица с требованием устранить нарушения.

«После вмешательства надзорного органа аварийный участок системы водоотведения был отремонтирован», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

