В Таганроге из-за бездействия управляющей компании был затоплен подвал многоквартирного дома

В Таганроге по факту аварии на сетях водоотведения прокуратура провела проверку и выявила нарушения со стороны управляющей компании. Инцидент, произошедший в феврале в многоквартирном доме на улице П. Тольятти, привел к затоплению подвала из-за ненадлежащего содержания общего имущества.

Поводом для проверки стала публикация в СМИ. Надзорное ведомство установило, что к аварии привело бездействие обслуживающей организации. В связи с этим прокурор города внес представление генеральному директору юридического лица с требованием устранить нарушения.

«После вмешательства надзорного органа аварийный участок системы водоотведения был отремонтирован», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее мы рассказали, что на восьми улицах Таганрога полным ходом идет очистка бордюров от грязи.

Фото из архива