На восьми улицах Таганрога полным ходом идет очистка бордюров от грязи

Опубликовано

Задействованы несколько десятков специалистов, а также 11 единиц спецтехники.

Благоустройство

Коммунальщики Таганрога продолжают уборку от накопившейся за зиму грязи прибордюрной части городских магистралей. Работы сконцентрированы на восьми ключевых улицах: Петровской, Греческой, переулке А. Глушко, 4-й Линии, Бакинской, М. Жукова, Ломакина и Чехова. Об этом рассказали в МКУ «Благоустройство г. Таганрог».

Для выполнения задачи мобилизованы значительные ресурсы: на объектах одновременно трудятся 53 специалиста, а также задействовано 11 единиц спецтехники, включая погрузчики, самосвалы и автомобили «Газель», говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 16 марта, в Таганроге, как и во всех муниципалитетах Ростовской области, стартовала весенняя уборочная кампания. Глава города Светлана Камбулова призвала всех таганрожцев включиться и навести порядок в родном городе. Ближайший субботник состоится 21 марта, в субботу, в роще Дубки.

Фото: ТГ-канал МКУ «Благоустройство г. Таганрог»

