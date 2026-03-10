Таганрог занял 46-е место в рейтинге качества общественного транспорта России

Таганрог в общероссийском рейтинге качества общественного транспорта набрал 57 баллов из 100 возможных.

Транспортные системы 102 российских городов оценили эксперты центра компетенций SIMETRA, представив уже пятый рейтинг качества общественного транспорта. Аналитический отчет, который компания готовит с 2021 года, традиционно охватывает ключевые аспекты работы городских маршрутных сетей.

В пятом рейтинге анализировались данные за IV квартал 2025 года. В основу исследования лег комплексный анализ множества показателей, сгруппированных по нескольким направлениям. Специалисты оценивали физическую и ценовую доступность транспорта для жителей, функциональность и разветвленность маршрутной сети, а также уровень комфорта, безопасности и соответствия принципам устойчивого развития.

Лидерами рейтинга стали Пермь – 80,9 баллов, Екатеринбург – 76 баллов и Новокузнецк – 75,6 баллов. В пятерку лидеров вошли Нижний Новгород – 74,2 балла и Казань – 73,4 балла. Столицы оценивались вне рейтинга. Москва набрала 89,9 баллов из 100 возможных, Санкт-Петербург – 83,5 балла.

Таганрог в новом рейтинге поднялся на 2 пункта по сравнению с предыдущим и занял 46-е место среди 100 городов. Ниже всего – в 38 баллов – эксперты оценили ценовую доступность городского транспорта. Наивысшие показатели – 73 балла – у физической доступности маршрутной сети. Средний показатель города – 57 баллов.

Отметим, что Ростов-на-Дону в рейтинге оказался ниже – 52-е место, 55,2 балла. Замыкают рейтинг Грозный, Анапа и Уссурийск.

Фото на главной Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»