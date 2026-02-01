Главная » #Образование

Таганрог входит в тройку лидеров Ростовской области по молодежной политике

В Таганроге проживает около 60 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, для которых в городе создаются условия для развития и самореализации. Образовательную основу составляют четыре вуза и десять учреждений среднего профессионального образования, готовящих кадры для местной экономики.

По словам главы города Светланы Камбуловой, реализация молодежной политики ведется в рамках городской программы «Молодежная политика и социальная активность». Она включает поддержку талантливых студентов через городские стипендии, развитие молодежных общественных организаций, временное трудоустройство подростков и проведение масштабных мероприятий. В городе действуют молодежное правительство, парламент, совет по предпринимательству, координационный совет работающей молодежи, а также органы студенческого самоуправления.

Активную роль играют местные отделения общероссийских движений: «Движение первых», «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры» и «Юнармия». Благодаря системной работе Таганрог стабильно входит в тройку лидеров среди муниципалитетов Ростовской области по эффективности молодежной политики. В 2026 году продолжается работа по ключевым направлениям, включая привлечение федеральных грантов через конкурс «Росмолодежь. Гранты», что укрепляет позиции города как одной из центральных площадок проектной активности.

«Уверена, что вся эта большая работа способствует созданию комфортных условий для личностного роста и профессиональной самореализации молодежи нашего города», — отметила Светлана Камбулова.

Фото ВК ИРТСУ ЮФУ

