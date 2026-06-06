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В Таганроге открылся купальный сезон на двух муниципальных пляжах – Центральном и Приморском

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В Таганроге с 1 июня официально открылся купальный сезон. Несмотря на переменчивую погоду, городские пляжи уже начали принимать первых отдыхающих. На этой неделе глава города Светлана Камбулова лично посетила места отдыха у воды, чтобы проверить их готовность.

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Напомним, для отдыха подготовлены два муниципальных пляжа — Центральный и Приморский. Они работают ежедневно с 9.00 до 20.00. Перед открытием было проведено обследование и очистка морского дна, а также санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды.

«Оба пляжа получили положительное заключение Роспотребнадзора», — сообщила Светлана Камбулова.

На территории установлены душевые, раздевалки, туалеты и питьевые фонтанчики. Для защиты от солнца смонтированы теневые навесы. В акватории Центрального пляжа появились два переходных мостика. Также на оба пляжа был завезен и распределен песок. Однако из-за приливов он вымывается раньше окончания сезона. Глава Таганрога отметила, что эта проблема известна, но бороться с природой сложно — за ситуацией будут следить и при необходимости принимать меры.

На обоих пляжах оборудованы медицинские пункты и посты спасателей. Медики уже приступили к работе, и обращения к ним есть. Спасателям Светлана Камбулова пожелала, чтобы сезон прошел без происшествий и их навыки не пригодились.

«Жителей и гостей города призываю строго соблюдать правила поведения на воде и объяснить их детям. Только так отдых может быть безопасным», — обратилась к отдыхающим глава Таганрога.

Фото и видео: МАХ Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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