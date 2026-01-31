В начале февраля в Таганроге пройдут семейные научные выходные

Научные встречи состоятся на четырех образовательных площадках города.

Уже второй год подряд в Таганроге состоятся семейные научные выходные, посвящённые празднованию Дня науки. Мероприятие под названием «Наука 0+» будет проходить 7 и 8 февраля.

В течение двух дней в Кванториуме лицея № 28, на Станции юных натуралистов, Центре внешкольной работы и Дворце детского творчества пройдут увлекательные экскурсии, познавательные выставки, научно-популярные кинопоказы и занимательные мастер-классы. Всего запланировано 28 встреч.

«Думаю, что юные таганрожцы с удовольствием воспользуются такой возможностью, чтобы познакомиться с самыми передовыми научными направлениями и провести интересные опыты и эксперименты», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

На каждой площадке будут работать опытные наставники, которые проведут для ребят практические занятия и продемонстрируют, насколько интересными и захватывающими могут быть научные исследования и эксперименты.

Чтобы стать частью большого научного праздника, необходимо заранее зарегистрироваться — до 5 февраля отправить заявку на электронную почту. В заявке необходимо указать: полные имя, фамилию и отчество участников; название и точное время проведения выбранного мероприятия; общее количество участников (включая детей и взрослых).

Полная программа научных выходных, адреса электронной почты размещены на официальном сайте администрации Таганрога.

«Приглашаю всех желающих совершить путешествие в увлекательный мир науки и открытия новых горизонтов», — обратилась к ребятам и их родителям Светлана Камбулова.

Фото из архива