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Под Таганрогом в реке Миус утонул 48-летний мужчина

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В Неклиновском районе Ростовской области утонул 48-летний мужчина. Трагедия произошла 6 июня в селе Троицком на реке Миус.

Новости Таганрога

Погибшего заметил в воде местный рыбак, который сразу же сообщил о случившемся спасателям.

«Водолазы Неклиновского района извлекли тело из реки. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия», — сообщает региональное ГУ МЧС России.

Напомним, в реке Маныч Сальского района при испытании мотора для надувной лодки утонул 38-летний местный житель. Тело спасатели извлекли из воды спустя двое суток.

В ГУ МЧС России по Ростовской области акцентировали внимание на необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Категорически запрещается купание детей без присмотра взрослых, купание в не предназначенных для этого местах, а также ныряние с высоты, если неизвестны глубина и рельеф дна.

Фото 61.mchs.gov.ru из архива

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Таганрогская правда

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