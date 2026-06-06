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Проверка автобусов в Таганроге зафиксировала нарушения на четырех маршрутах

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Перевозчика ООО «МТ «Южный город» оштрафуют за невыход автобусов на линию.

Новости Таганрога

В Таганроге прошли очередные проверки работы городских автобусов на нескольких маршрутах. 2 июня специалисты Управления транспорта проинспектировали конечную остановку в жилом массиве «Солнечный берег», где обслуживаются маршруты № 30 «МАОУ СОШ № 39 – Порт» и № 74 «ул. Дачная – ЖМ «Солнечный берег». Нарушений не обнаружили — автобусы отправлялись строго по расписанию.

На следующий день, 3 июня, проверка прошла на конечной остановке «пл. Авиаторов». Здесь контролировали работу сразу семи маршрутов: №№ 5, 13, 14, 34, 35, 73-Б и 77. В ходе рейда были выявлены нарушения. Так, по маршруту № 14 перевозчик не выполнил рейсы — автобусы просто отсутствовали на линии.

«В связи с этим составлен акт для применения штрафных санкций к транспортной организации ООО «МТ «Южный город», — информирует администрация Таганрога.

Кроме того, на маршрутах №№ 13, 34, 35 и 73-Б зафиксировали отклонения от утвержденного расписания. По этим фактам также составлены акты для претензионной работы с перевозчиками. В то же время маршруты №№ 5 и 77 отработали без замечаний — автобусы следовали по графику.

Ранее мы рассказывали о том, что власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки на участках сухопутного пути из Таганрога в Крым.

Фото: администрация Таганрога

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Таганрогская правда

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