Соцработников Таганрога поздравили с профессиональным праздником

День социального работника в соответствии с Указом Президента РФ отмечается в нашей стране 8 июня. Накануне профессионального праздника в городском ДК собрались люди, неравнодушные к чужой беде, специалисты, готовые прийти на помощь нуждающимся.

Социальный работник — это призвание заботиться и сострадать, помогать и поддерживать людей. В Таганроге, в сфере социальной защиты населения заняты более 800 сотрудников. В шести социальных учреждениях получают социальную помощь более 65 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми и несовершеннолетних. Профессиональный опыт работников социальной сферы позволяет людям, находящимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, людям с ограниченными возможностями здоровья почувствовать жизнь во всем ее многообразии.

С 2026 года в регионе работают новые меры поддержки материнства и детства. Каждая семья, в которой появился ребенок, может получить электронный сертификат на приобретение товаров и вещей, необходимых новорожденным в первые месяцы жизни. В УСЗН работает пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных, открыт сервис «социальная няня».

«Глядя на вас, встречаясь с вашими коллективами, я понимаю, что случайных людей в вашей профессии не бывает. Вы все — люди с большой буквы и с большим сердцем. Желаю вам и вашим семьям мира и благополучия, — подчеркнула глава города Светлана Камбулова, поздравляя социальных работников с их профессиональным праздником».

Благодарностью Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за многолетний безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, была награждена медицинская сестра Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов №2 Тамара Степанова. Награду ей вручила глава города. Также ряд социальных работников был отмечен Благодарственными письмами Министерства труда и социального развития Ростовской области, Благодарственными письмами администрации Таганрога за бескорыстный добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность выбранной профессии и в честь Дня социального работника.

Среди них — главный специалист отдела многодетных семей и оздоровления УСЗН Юлия Омельченко, социальный работник социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2 Центра социального обслуживания Таганрога Ирина Репьева, медицинская сестра Таганрогского дома инвалидов Елена Кишинец, главный бухгалтер Кризисного центра помощи женщинам Галина Петрова, заместитель директора Социального приюта для детей и подростков Таганрога Светлана Петренко и другие.

От всего депутатского корпуса и от себя лично поздравил собравшихся с профессиональным праздником председатель городской Думы Роман Корякин.

«Хочу заметить, что никто лучше не знает округа как депутаты и, конечно, соцработники. Приятно также отметить, что в вашей профессии есть место и мужчинам», — с улыбкой добавил Роман Валерьевич.

За добросовестный труд, большой вклад в развитие и совершенствование системы социальной защиты населения Почетными грамотами городской Думы были награждены ведущий бухгалтер Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов №2 Марина Билык и бухгалтер Таганрогского психоневрологического интерната №1 Елена Митрошенко. Ряд сотрудников отмечен Благодарственными письмами городской Думы. Это главный специалист отдела по делам ветеранов и компенсационных выплат УСЗН Таганрога Наталья Анисимова, главный специалист отдела информационных технологий и защиты информации УСЗН Таганрога Андрей Лозовой, воспитатель Социального приюта для детей и подростков Таганрога Мария Реус, главный специалист общего отдела УСЗН Таганрога Карина Нескоромных и другие.

Поздравил социальных работников с праздником образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Капель». Большой концерт представил муниципальный камерный оркестр (руководитель Игорь Тронов).

Анатолий Ивашов, фото автора