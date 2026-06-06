Больше часа тушили пожар в Таганроге на Социалистической

Стали известны подробности пожара на улице Социалистической, 34 в Таганроге.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Таганрогу рассказали, что сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме поступило 6 июня в 10.07. В 11.11 пожарные зафиксировали ликвидацию открытого горения. Площадь пожара составила 48 кв. метров.

«Погибших, пострадавших, спасенных нет. Привлекались 4 единицы техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели», — уточнили в МЧС.

На время тушения пожара было перекрыто движение по улице Социалистической.

Фото Анатолия Ивашова