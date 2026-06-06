Юная пианистка из Таганрога сыграла с симфоническим оркестром в Государственной капелле Санкт-Петербурга

Трансляция концерта лауреатов «Щелкунчика» выйдет на телеканале «Культура» 7 июня.

Учащаяся Детской музыкальной школы имени А.Г. Абузарова Виолетта Болучевская 28 мая 2026 года выступила в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Концерт прошел в рамках XXIX Международного фестиваля «Музыкальный Олимп» — «Парад лауреатов XXVI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

В сопровождении симфонического оркестра капеллы под управлением дирижера Миши Шехтмана Виолетта исполнила первую часть второго концерта Фредерика Шопена для фортепиано с оркестром. Преподавателем юной пианистки является Эмма Хандюкова.

Телевизионную трансляцию концерта можно будет увидеть 7 июня 2026 года в 14.35 на телеканале «Культура».

«Приглашаем всех желающих присоединиться к просмотру и ощутить атмосферу творчества и профессионального исполнительства юных музыкантов», — обратились к жителям Таганрога в городском управлении культуры.

Напомним, в конце 2025 года талантливая 13-летняя пианистка Виолетта Болучевская завоевала серебряного «Щелкунчика», а также приз зрительских симпатий XXVI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», проходившего в Москве с 24 ноября по 1 декабря.

Фото: МАХ «Культура Таганрога»