Главная » Культура

Юная пианистка из Таганрога сыграла с симфоническим оркестром в Государственной капелле Санкт-Петербурга

На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

Трансляция концерта лауреатов «Щелкунчика» выйдет на телеканале «Культура» 7 июня.

Культура

Учащаяся Детской музыкальной школы имени А.Г. Абузарова Виолетта Болучевская 28 мая 2026 года выступила в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Концерт прошел в рамках XXIX Международного фестиваля «Музыкальный Олимп» — «Парад лауреатов XXVI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

В сопровождении симфонического оркестра капеллы под управлением дирижера Миши Шехтмана Виолетта исполнила первую часть второго концерта Фредерика Шопена для фортепиано с оркестром. Преподавателем юной пианистки является Эмма Хандюкова.

Телевизионную трансляцию концерта можно будет увидеть 7 июня 2026 года в 14.35 на телеканале «Культура».

«Приглашаем всех желающих присоединиться к просмотру и ощутить атмосферу творчества и профессионального исполнительства юных музыкантов», — обратились к жителям Таганрога в городском управлении культуры.

Напомним, в конце 2025 года талантливая 13-летняя пианистка  Виолетта Болучевская завоевала серебряного «Щелкунчика», а также приз зрительских симпатий XXVI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», проходившего в Москве с 24 ноября по 1 декабря.

Фото: МАХ «Культура Таганрога»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

музыка музыкальная школа Таганрог творчество фортепиано хорошие новости
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru