Таганрог в числе лидеров по количеству пострадавших от клещей, но покос травы на улицах уже начался

Таганрог назван в числе муниципалитетов, где зарегистрировано наибольшее число людей, пострадавших от укусов клещей. Тем временем на территории города коммунальные службы приступили к покосу травы. Работы начались 8 апреля на улице Шевченко, а сегодня, 9 апреля, продолжились на Николаевском шоссе.

По данные регионального Роспотребнадзора, в медицинские учреждения региона с жалобами на укусы клещей обратилось уже более 200 человек. Помимо Таганрога, максимальное число пострадавших зарегистрировано в Шахтах, а также в Аксайском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском и Песчанокопском районах.

Роспотребнадзором в донском регионе организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий для предупреждения инфекций, передающихся клещами. В их числе — противоклещевые обработки эпидемиологически значимых территорий, включая зоны отдыха, а также сельскохозяйственных животных.

Параллельно в Таганроге коммунальные службы приступили к покосу сорной растительности, что также является частью профилактических мер. А акарицидная обработка территории уже проведена в парке им. Горького.

