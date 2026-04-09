Главная » Город

Таганрог в числе лидеров по количеству пострадавших от клещей, но покос травы на улицах уже начался

На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

Таганрог назван в числе муниципалитетов, где зарегистрировано наибольшее число людей, пострадавших от укусов клещей. Тем временем на территории города коммунальные службы приступили к покосу травы. Работы начались 8 апреля на улице Шевченко, а сегодня, 9 апреля, продолжились на Николаевском шоссе.

Город

По данные регионального Роспотребнадзора, в медицинские учреждения региона с жалобами на укусы клещей обратилось уже более 200 человек. Помимо Таганрога, максимальное число пострадавших зарегистрировано в Шахтах, а также в Аксайском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском и Песчанокопском районах.

Роспотребнадзором в донском регионе организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий для предупреждения инфекций, передающихся клещами. В их числе — противоклещевые обработки эпидемиологически значимых территорий, включая зоны отдыха, а также сельскохозяйственных животных.

Параллельно в Таганроге коммунальные службы приступили к покосу сорной растительности, что также является частью профилактических мер. А акарицидная обработка территории уже проведена в парке им. Горького.

Фото МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости покос травы Роспотребнадзор Таганрог укусы клещей
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru