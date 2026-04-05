В Таганроге парк Горького будет полдня закрыт для посетителей в понедельник

В понедельник, 6 апреля, в Таганроге полдня будет закрыт для посетителей главный городской парк культуры и отдыха им. Горького. Об этом предупреждает администрация учреждения культуры.
Вход на территорию парка будет ограничен с 06.00 до 14.00. В это время специалисты будут проводить акарицидную обработку территории — комплекс мероприятий, направленных на уничтожение клещей, их яиц и личинок.
«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — обратилась к горожанам администрация парка.
