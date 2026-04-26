В Таганроге на фестивале детских коллективов «Апрель-Фест» представили 24 театральные постановки

VIII Открытый городской фестиваль детских театральных коллективов «Апрель-Фест» с успехом провели в Молодежном центре Таганрога. Участники представили членам жюри 24 постановки.

Многие обратились к классике, в том числе мировой. Постановки по мотивам произведений Гоголя Театрального пространства «Артист» — Камерного драматического театра на Северном (г. Ростов-на-Дону) и детской театральной студии «Ирбис» отличались колоритом и самобытностью. Казачью аутентичность нес спектакль школы № 37(студия «Лукоморье») по творчеству Шолохова. Рассказы Чехова элегантно представили коллектив из школы № 34 («Маскарад») и актеры Народного Молодежного театра (из Молодежного центра Таганрога). Коллектив «Маскарад» за свою работу отмечен дипломом «Лучший спектакль» в старшей возрастной категории. Постановка детской театральной студии «Ирбис» по О. Генри «Дары волхвов» несла рождественское доброе настроение. Несколько маленьких спектаклей посветили творчеству Агнии Барто, день памяти которой приходится на 1 апреля. «Медвежонка — невежу» (студия «Ирбис») представляли малыши, которые впервые выступали перед большим залом и очень смущались, а детская театральная студия «Витаминки» устроила настоящую праздничную феерию «Я расту» с самым большим количеством участников в одежде на вырост, и получила диплом «Лучший спектакль» в младшей возрастной категории.

Постановка театральной школы Витамин «За все на свете» по сценарию Олеси Емельяновой представила злободневную ситуацию: родители часто отбирают гаджеты у своих отпрысков из-за плохого поведения или отсутствия внимания к учебе. И это вызывает у детей слишком эмоциональную негативную реакцию. «За всё на свете» стал лучшим спектаклем в средней возрастной категории.

И конечно, много добрых сказок представили на сцене. «Гуси-лебеди» от детского сада № 67 (коллектив «Радуга») порадовали замечательным подбором типажей своих героев. Самая добрая и музыкальная постановка «На птичьем дворе» детсада № 68 (коллектив «Балаганчик») покорила жюри своей слаженностью. Романтичным и ироничным приключенческим спектаклем стали «Бременские музыканты» (Студия «Витамин»), который признали лучшим в старшем возрастном блоке. «Кошкин дом» коллектива «Акварель» гимназии им. А. П. Чехова тоже получил диплом в средней возрастной категории за лучший спектакль.

Кукольный спектакль «Чудо-Колобок» (детский сад № 52) разворачивался, словно яркая книжка с объемными картинками. Откроешь такую, из нее «вырастают» домики, или морские волны, или яркие сказочные персонажи из картона. Вот так же «бродячие артисты» — девочки в черном трико и с яркими юбочками в горошек, сделав на сцене гимнастическое колесо, представили открывающуюся следом сказку. Театральный коллектив «Лукоморье» из детского сада № 52 наградили дипломом «Лучший спектакль» в младшей возрастной категории.

Пришли поучаствовать в Апрель-фесте и взрослые актеры. Дипломом «Лучший спектакль» отметили студию — театр «ЛЮДИ». Этюдный коллаж «12 слов» выглядел ярко: физический и пластический театр без слов, каждый эпизод которого зрители вольны трактовать по-своему, словно замысловатый ребус.

Особенное внимание жюри и зрителей заслужили инклюзивные театральные коллективы – «Тени» (АНО «Луч надежды»), студия «Солнечные лучики»( Центр «Правильная речь» и театральный кружок «Кулисы» (Центр помощи детям №7). Творчество Пушкина «Солнечные лучики» преподнесли в русской народной традиции. Маленькую Ульяну Гурину из «лучиков» отметили дипломом «Специальный приз жюри» за роль «Кот Ученый». Специальный приз фестиваля «ВЕРЮ» получил театральный кружок «Кулисы» (Таганрогский центр помощи детям). Лаконичную историю дамы, которая «сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж», словно по нотам, разыграли на сцене.

«В Таганроге много талантливых людей. Здесь витает чеховский дух, царствует морской воздух, а музеи хранят много замечательных историй. Вот и дети развиваются по-особенному», — отметил театральный режиссёр, актёр, драматург и преподаватель Алексей Климашевский, который возглавлял жюри «Апрель-феста» в этот раз.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора