Таганрог глазами Сергея Плишенко можно увидеть на новой выставке

Выставка этого замечательного фотохудожника «Такой разный Таганрог» открылась в кафе-кондитерской «Мадам Ку-Ку».

«Самым таганрогским фотографом» называют Сергея Плишенко организаторы, и предлагают посмотреть на город его глазами, чтобы увидеть любовь к Таганрогу «без апелляций».

В этом году мастер отметил свое 60-летие. Пятнадцать лет, как он занимается фотографией, создание позитивного образа города стало вторым «я» фотографа.

Он находит самые удивительные детали, ловит сумерки и солнечный свет, эмоции горожан и спокойное размеренное течение улиц. Утром и вечером, стылой зимой и в цветущем мае город несет свое очарование, а Сергей Плишенко умеет поймать эти мгновения, а затем в каждом новом ракурсе показать таганрожцам и всему миру.

Фотовыставка работает в кафе-галерее «Мадам Ку-Ку» (ул. Петровская, 51) до 10 декабря. Хорошая новость состоит и в том, что фотоработы можно приобрести для своего интерьера.

«Я долго не решался на этот шаг. Анастасия Морозова (ресторатор — примечание автора) предложила устроить выставку моих фотографий в одном из залов гастрокафе-кондитерской «Мадам Ку-Ку». И это свершилось!» — пишет Сергей Плишенко на своей странице в ВКонтакте.

Ранее мы рассказали, что Молодежный Центр Таганрога станет площадкой фестиваля ВГИК.

Марина Даренская

Фото Андрея Лызь