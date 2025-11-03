Главная » Культура

Молодежный Центр Таганрога станет площадкой фестиваля ВГИК

В Таганроге с 10 по 12 ноября в зрительном зале Молодежного Центра будут проводиться кинопоказы в рамках 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Каждый день будет предоставлена новая, неповторяющаяся программа из документальных, анимационных, игровых короткометражных фильмов. После этого зрители смогут принять участие в голосовании, оценивая представленные киноленты, выбирая из них лучшие. Начало кинопоказов – ежедневно в 12.30 в здании Молодежного Центра на улице Петровской, 89. Вход свободный.

45-й Международный студенческий фестиваль ВГИК — одна из авторитетных площадок для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике.

Фестиваль проводят Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» и АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Национального фонда поддержки правообладателей и Союза кинематографистов России.

Фото Владимира Прозоровского

