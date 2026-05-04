Светлана Камбулова рассказала, как в Таганроге ведется ремонт дорог

Глава города назвала эту тему ключевой в городской повестке.

В Таганроге продолжаются работы на улично-дорожной сети города, значительно «пострадавшей» после непростой зимы с сильными морозами и перепадами температур. Эта сфера деятельности городских служб остается сегодня смой акутальной, глава Таганрога Светлана Камбулова в своих соцсетях сообщила, какие улицы отремонтирован дорожниками к настящему моменту и что им предстоит сделать в ближайшее время.

Так, на сегодняшний день завершены работы на улице 2-й Советской и на перекрестке улиц Транспортной и Сергея Шило. Параллельно с плановыми работами подрядчики устранили повреждения дорожного полотна на трех участках в рамках гарантийных обязательств: на улице Михайловской, на улице Петровской (в районе пересечения с переулком Малым Садовым) и на улице Адмирала Крюйса (между переулком Биржевым Спуском и улицей Социалистической).

Общий объем выполненных работ на сегодняшний день составляет 7 679,00 квадратных метров. Подрядная организация продолжает работы на Николаевском шоссе, а на текущей неделе запланировано начало ремонта на улице Ломоносова.

О дальнейшем ходе дорожных работ в Таганроге Светлана Камбулова пообещала информировать горожан.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой.

