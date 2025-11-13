Главная » Город

В Таганроге на заседании комиссии по ЧС обсудили готовность городских служб к зиме

На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС состоялось 13 ноября в администрации Таганрога.

Город

Основная тема, которая обсуждалась на встрече, — готовность предприятий ЖКХ и аварийно-технических служб ресурсоснабжающих организаций к зимнему периоду.

«Обсудили вопросы обеспечения бесперебойного водо-, тепло-, энергоснабжения и других жизненно важных ресурсов для населения и социальных объектов. Особое значение имеет координация действий всех служб для предотвращения возможных ЧС. На этот случай сформированы аварийные бригады во всех ресурсоснабжающих организациях», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Отдельное внимание было уделено работе с управляющими компаниями по организации уборки придомовых территорий в зимний период. Этот вопрос будет находиться на постоянном контроле у заместителя главы администрации Егора Долматова.

Городские службы подтвердили свою готовность к прохождению зимнего периода.

«Задача всех руководителей своевременно реагировать на любые возникающие проблемы, минимизировать риски в работе коммунальных служб, обеспечить стабильное и безопасное прохождение зимнего периода. Совместно постараемся сохранить комфорт и безопасность для всех жителей нашего города», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото из архива: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога ЖКХ новости зима Светлана Камбулова
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru