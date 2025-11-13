В Таганроге на заседании комиссии по ЧС обсудили готовность городских служб к зиме

Плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС состоялось 13 ноября в администрации Таганрога.

Основная тема, которая обсуждалась на встрече, — готовность предприятий ЖКХ и аварийно-технических служб ресурсоснабжающих организаций к зимнему периоду.

«Обсудили вопросы обеспечения бесперебойного водо-, тепло-, энергоснабжения и других жизненно важных ресурсов для населения и социальных объектов. Особое значение имеет координация действий всех служб для предотвращения возможных ЧС. На этот случай сформированы аварийные бригады во всех ресурсоснабжающих организациях», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Отдельное внимание было уделено работе с управляющими компаниями по организации уборки придомовых территорий в зимний период. Этот вопрос будет находиться на постоянном контроле у заместителя главы администрации Егора Долматова.

Городские службы подтвердили свою готовность к прохождению зимнего периода.

«Задача всех руководителей своевременно реагировать на любые возникающие проблемы, минимизировать риски в работе коммунальных служб, обеспечить стабильное и безопасное прохождение зимнего периода. Совместно постараемся сохранить комфорт и безопасность для всех жителей нашего города», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото из архива: Telegram-канал Светланы Камбуловой