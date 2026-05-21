Светлана Камбулова: КТОС – надежный механизм прямого диалога между горожанами и властью

Почетным знаком «За активную работу в территориальном общественном самоуправлении» награждены двое таганрожцев.

21 мая в России отмечается День территориального общественного самоуправления. В Таганроге на данный момент действует 31 комитет территориального общественного самоуправления (КТОС). Глава Таганрога Светлана Камбулова назвала КТОСы одной из наиболее эффективных форм участия жителей в местном самоуправлении и надежным механизмом прямого диалога между горожанами и властью.

Представители власти регулярно встречаются с активистами как на личных приемах, так и на городских мероприятиях, обсуждая актуальные вопросы и проблемы. Благодаря инициативам КТОС в Таганроге реализуются важные проекты: благоустройство дворов, ремонт детских и спортивных площадок, организация досуга и мероприятий для всех возрастных групп. По мнению главы города, такая работа укрепляет добрососедские отношения, формирует ответственное гражданское общество и позволяет точнее понимать реальные потребности каждого микрорайона.

В честь праздника представители таганрогских КТОСов приняли участие в торжественном мероприятии, прошедшем в Новочеркасске. Почетным знаком «За активную работу в территориальном общественном самоуправлении» Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» были награждены Наталья Леонидовна Мирошниченко, председатель комитета территориального общественного самоуправления № 22, и Александра Сергеевна Колодий, главный специалист отдела по работе с общественными объединениями администрации Таганрога.

«Уверена, эта награда – признание их личного вклада и высокая оценка работы всей системы ТОС Таганрога. Благодарю всех руководителей и активистов КТОС за инициативность, ответственность и вклад в развитие городской среды! — написала глава Таганрога Светлана Камбулова. — Пусть все новые идеи и проекты при поддержке единомышленников успешно реализуются на благо таганрожцев!»

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

