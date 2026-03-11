Сумма контракта на плановый ремонт дорог в Таганроге весной составит 27 млн рублей

В администрации Таганрога обсудили ход ремонта дорог и работу с обращениями граждан. Глава города Светлана Камбулова сообщила, что через платформу обратной связи поступило более двухсот обращения жителей, касающихся качества дорожного покрытия, большая часть из которых уже отработана.

В условиях временной остановки асфальтобетонных заводов для устранения ям и других дефектов активно применяется литая смесь. На эти цели в рамках двух действующих контрактов выделено 1,2 миллиона рублей. В ближайшее время планируется заключить еще два аналогичных соглашения, что позволит поддерживать дороги в нормативном состоянии до возобновления работы заводов.

Параллельно подготовлена документация для муниципального контракта на плановый ремонт с использованием асфальтобетонной смеси на сумму 27 миллионов рублей. Планируется, что работы начнутся после 1 апреля.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге в прошлом году было демонтировано 479 самовольно установленных торговых ларьков и металлических гаражей.

Фото администрации Таганрога (из архива)