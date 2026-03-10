В Таганроге в прошлом году было демонтировано 479 самовольно установленных торговых ларьков и металлических гаражей

В 2026 году власти города продолжат работу по сносу незаконных нестационарных объектов.

В Таганроге местные власти ведут планомерную работу по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных конструкций — торговых ларьков и гаражей — с городских земель. В прошлом году было ликвидировано 479 таких объектов, и в этом году их снос будет продолжен.

Глава Таганрога Светлана Камбулова в своих соцсетях напомнила, что перед сносом незаконных объектов их собственникам предлагается добровольно освободить занимаемые земельные участки. Если собственник отказывается выполнить это требование, демонтаж муниципалитет берет на себя, данная работа осуществляется в соответствии с постановлением администрации города от 22.12.2014 № 4152, либо через суд — путем освобождения земли в судебном порядке.

Мониторинг территории Таганрога на предмет для выявления незаконных нестационарных ларьков и гаражей администрация Таганрога ведет постоянно. Уже составлен перечень объектов, подлежащих демонтажу в наступившем году. Таганрожцы могут с ним ознакомиться и своевременно принять меры по предотвращению конфликтных ситуаций: проверить наличие всех необходимых правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых расположены их объекты, урегулировать вопросы размещения и избежать принудительного демонтажа, подчеркнула Светлана Камбулова.

