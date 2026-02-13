Суд взыскал с ростовчанина 6,6 млн рублей за незаконный вылов рыбы в Таганрогском заливе

Военная прокуратура добилась взыскания крупного штрафа за браконьерство.

Суд обязал жителя донской столицы выплатить более 6,6 млн рублей за ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате незаконного вылова рыбы. Исковое заявление было подано военным прокурором Ростова-на-Дону.

Как установлено в ходе разбирательства, мужчина, находясь в акватории Таганрогского залива Азовского моря, без необходимых разрешений и в запрещенный период добыл и перевез свыше 8,2 тыс. экземпляров рыбы. В его улове присутствовали такие виды, как пиленгас, карась, судак и шемая.

Специалисты оценили причиненный окружающей среде материальный ущерб в сумму, превышающую 6,6 млн рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

Неклиновский районный суд Ростовской области полностью удовлетворил требования прокуратуры, постановив взыскать с браконьера указанные средства. Контроль за исполнением судебного решения взяла на себя военная прокуратура ростовского гарнизона.

Ранее, также за браконьерство, гражданин уже привлекался к административной ответственности. На него был наложен штраф по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства), который составил более 210 тыс. рублей.

Фото: ПУ ФСБ России по РО (из архива)