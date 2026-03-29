Суд с подрядчиком и дефицит бюджета отложили ремонт СКЦ «Приморский» в Таганроге

Завершение ремонта здания СКЦ «Приморский» в Таганроге откладывается как минимум до следующего года. Об этом в ходе прямого эфира сообщила глава города Светлана Камбулова, отвечая на вопросы жителей о затянувшемся восстановлении объекта.

По ее словам, контракт с первоначальным подрядчиком был расторгнут из-за неполного выполнения обязательств, и сейчас вопрос находится в стадии судебного разбирательства. Параллельно администрация подготовила проектно-сметную документацию на те работы, которые так и не были начаты. Этот пакет документов уже прошел необходимую экспертизу.

«Сегодня стоимость ее составляет 63 миллиона рублей. Соответствующую заявку мы подали в Министерство культуры. Но хочу обратить внимание, что мы прошлый год закончили с очень напряженным финансовым положением. И были вынуждены принять распоряжение о том, что будут в первую очередь финансироваться только первоочередные расходы. Сейчас финансовое положение остается сложным. Поэтому, скорее всего денежные средства на ремонт этого объекта будут выделены лишь в следующем году при формировании бюджета на 2027-2029 годы», — пояснила Светлана Камбулова.

Таким образом, финансирование для продолжения ремонта СКЦ «Приморский» может быть заложено только в бюджет будущих лет, что отодвигает реальные сроки завершения работ.

Фото «Таганрогской правды»

