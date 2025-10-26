Главная » Новости Таганрога

Суд рассмотрит дело о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа в Таганроге

Коммерсант, выполнявший гособоронзаказ, причинил ущерб государству на 17 млн рублей.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Материалы дела направлены в суд следователями Главного следственного управления МВД России.

По версии следствия, директор коммерческой организации заключил контракт с Министерством промышленности и торговли РФ на реконструкцию объекта в Таганроге. В процессе выполнения работ обвиняемый заменил предусмотренный проектом силовой кабель на аналог с худшими техническими характеристиками, что не соответствует требованиям к надежности электроснабжения.

«В результате этих действий государству был причинен ущерб на сумму свыше 17 млн рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». После завершения предварительного следствия материалы с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге женщине грозит до шести лет за кражу средств с банковской карты.

Фото: ГУ МВД России по РО

