Студенты Ростовской консерватории выступили в Чеховской библиотеке Таганрога

В Чеховской библиотеке Таганрога прошел традиционный концерт студентов Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова, который вновь собрал ценителей академического вокала.

Молодые исполнители, обучающиеся в классе профессора Татьяны Владиславовны Шорлуян, представили публике программу из произведений композиторов конца XIX — начала XX веков.

В концертно-выставочном зале прозвучали сочинения П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, Н. А. Римского-Корсакого, А. Г. Рубинштейна, Р. М. Глиэра, а также Мурада Кажлаева и Эдуарда Абрамяна. Студенты выступили в сопровождении концертмейстера Екатерины Базакиной, лауреата Международных и Всероссийского конкурсов, продемонстрировав как вокальное мастерство, так и разнообразие жанров.

Такие творческие встречи уже стали доброй традицией, укрепляя культурные связи между Ростовом и Таганрогом, регулярно радуя местную публику.

Фото ВК библиотеки им. Чехова