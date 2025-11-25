Рождественская и новогодняя классическая музыка будет звучать в библиотеке Таганрога

В Городском ДК Таганрога Даниил Топольский провел концерт-лекцию «Музыка эпохи Барокко». Следующие концерты-лекции из его авторского цикла «Как слушать классику» пройдут уже в Чеховской библиотеке: рождественско-новогодняя программа будет представлена дважды — 20 и 28 декабря.

Концерты-лекции с участием своих коллег Даниил Топольский проводит ежемесячно, с нынешнего года – в Городском Доме культуры, и с каждым разом число пустых мест в зале уменьшается. На это обратила внимание после концерта приглашенная ведущим на сцену директор туристической компании «Судаков Тревел» Наталья Судакова. Она также призвала всех присутствующих:

«Путешествуйте, ходите на концерты. Не ради того, чтобы уйти от жизни, а чтобы она не убежала от нас!»

В связи с тем, что во второй половине декабря в зрительном зале ГДК вместо кресел будет стоять новогодняя елка, вокруг которой ребятня будет водить хороводы, в преддверии Нового года и Рождества Христова Даниил Топольский и его коллеги музыку, связанную с этими двумя прекрасными зимними праздниками, представят в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова на улице Петровской,96.

А 14 января, на Старый Новый год, Даниил Топольский и его команда вернутся на сцену ГДК, но уже с несколько иной программой.

Фото Олега Хмелевского