Таганроженка Ольга Аверченкова основала АНО «Добро внутри» для помощи женщинам и семьям

В нашем мире, где каждый день наполнен заботами и суетой, есть люди, которые находят время, силы и, главное, душевную потребность помогать другим. Их не просят, им не платят — они просто не могут иначе. Таких людей называют волонтерами.

«И среди них есть те, чья история заслуживает особого внимания, потому что за ней стоят не разовые порывы, а системная, ежедневная, кропотливая работа во имя людей. Одна из таких удивительных женщин таганроженка Ольга Аверченкова», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях и мессенджерах.

Весна 2020 года. Пандемия коронавируса парализовала привычный уклад жизни миллионов людей. Города опустели, магазины и аптеки стали недоступными для тех, кто оказался в зоне повышенного риска — прежде всего для пожилых граждан. Именно в это время Ольга Аверченкова приняла решение, определившее весь ее дальнейший путь: она стала волонтером городского штаба акции взаимопомощи #МыВместе.

Пока многие оставались дома, Ольга каждый день выходила на маршруты, чтобы доставлять лекарства и продукты питания пожилым людям. За время карантина она выполнила около 200 заявок. За каждой из этих заявок — конкретный человек: чьи-то бабушка, дедушка, одинокий сосед, которые без помощи волонтера остался бы без необходимых медикаментов или хлеба.

Пандемия закончилась, а Ольга не остановилась. Потому что волонтерство для нее — это не реакция на кризис. Это — призвание!

С 2022 года перед волонтерами юга России встали совершенно иные задачи. Через Ростовскую область хлынул поток людей, вынужденных покинуть свои дома. Ольга Аверченкова оказалась на передовой гуманитарной помощи. Она работала на пункте пропуска КПП «Весело-Вознесеновская», помогала гражданам, пересекающим границу, встречала, поддерживала, обеспечивала самым необходимым.

На железнодорожном вокзале «Таганрог-1» Ольга организовывала транспортировку нуждающихся людей в пункты временного размещения. Летом она помогала отправлять детей в детские оздоровительные лагеря, чтобы ребята, пережившие стресс и страх, могли хотя бы на время ощутить нормальное, мирное детство.

В декабре 2022 года Ольга Аверченкова возглавила отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Таганроге. А летом 2023 года сделала еще один важный шаг — основала автономную некоммерческую организацию «Добро внутри». Название не случайно: оно точно отражает философию Ольги. Добро — это не внешний атрибут, не поза и не демонстрация. Это то, что живет внутри человека и проявляется в конкретных делах.

Сейчас АНО «Добро внутри» занимается поддержкой женщин и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Целевая аудитория организации это многодетные и малоимущие семьи, матери-одиночки, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, семьи военнослужащих. «Добро внутри» регулярно собирает и передает нуждающимся семьям продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежду и обувь.

Ольга понимает: человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, зачастую нужна не только коробка с продуктами. Ему нужно знать свои права, ему нужно, чтобы кто-то выслушал и поддержал. Поэтому организация оказывает юридическую и психологическую помощь, привлекая квалифицированных специалистов.

Параллельно Ольга активно включилась в выполнение гуманитарной миссии для участников СВО. Сбор необходимого снаряжения, формирование гуманитарных грузов, координация помощи — все это стало частью ее повседневной работы.

Ольга Аверченкова никогда не работала ради наград и званий. Когда труд человека настолько масштабен и последователен, его невозможно не заметить.

В декабре 2024 года Ольге Аверченковой присвоено звание «Лучший доброволец (волонтер) Ростовской области» — это высшая региональная оценка волонтерской деятельности. В 2025 году она удостоена медали «За содействие СВО», которой ее наградили военнослужащие. Эта награда, пожалуй, особенно ценна — она пришла от тех самых людей, которым Ольга помогала, от тех, кто знает цену настоящей поддержке.

Фото: страница Ольги Аверченковой Вконтакте