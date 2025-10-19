Студент из Таганрога стал чемпионом мира по всестилевому каратэ

В Новочебоксарске республики Чувашия завершился чемпионат мира по всестилевому каратэ. Соревнования проходили в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств.

21-летний студент из Таганрога Лев Парасоцкий, представлявший ИКТИБ ЮФУ, выступал на соревнованиях в составе сборной России.

«Лев завоевал золотую медаль в категории СЗ-72 кг (полный контакт в средствах защиты) и выполнил норматив мастера спорта международного класса», — сообщает пресс-центр университета.

Тренирует спортсмена Владимир Копылов. Кроме каратэ, Лев Парасоцкий занимается и участвует в соревнованиях по самбо и дзюдо в составе сборной ЮФУ под руководством Мурата Дебердеева.

Отметим, что на чемпионате мира в Новочебоксарске сборная России в командном зачете заняла 1 место.

Также в Чувашии состоялись первенство мира и международный фестиваль IASKF по всестилевому каратэ. Всего соревнования собрали 3 700 спортсменов из 29 стран.

Фото ЮФУ