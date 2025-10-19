Главная » Новости Таганрога

Студент из Таганрога стал чемпионом мира по всестилевому каратэ

На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

В Новочебоксарске республики Чувашия завершился чемпионат мира по всестилевому каратэ. Соревнования проходили в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств.

Новости Таганрога

21-летний студент из Таганрога Лев Парасоцкий, представлявший ИКТИБ ЮФУ, выступал на соревнованиях в составе сборной России.

«Лев завоевал золотую медаль в категории СЗ-72 кг (полный контакт в средствах защиты) и выполнил норматив мастера спорта международного класса», — сообщает пресс-центр университета.

Тренирует спортсмена Владимир Копылов. Кроме каратэ, Лев Парасоцкий занимается и участвует в соревнованиях по самбо и дзюдо в составе сборной ЮФУ под руководством Мурата Дебердеева.

Отметим, что на чемпионате мира в Новочебоксарске сборная России в командном зачете заняла 1 место.

Также в Чувашии состоялись первенство мира и международный фестиваль IASKF по всестилевому каратэ. Всего соревнования собрали 3 700 спортсменов из 29 стран.

Фото ЮФУ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ИКТИБ ЮФУ каратэ Таганрог Чемпионат мира
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru