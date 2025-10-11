Противники мессенджера MAX снова выражают недовольство. На этот раз они критикуют добавленные в приложение стикеры на английском языке и грозят отключением пользователей от Интернета.

Так ли это на самом деле разбиралась Южная служба новостей.

Критики утверждают, что в российском приложении должен использоваться только русский язык. Однако английский язык является международным и общепринятым для общения, и MAX не планирует вводить ограничения на его использование.

Что касается возможного отключения пользователей МАХ от глобальной сети, то это фейковые новости, которые ранее уже неоднократно появлялись в Интернете, а на этот раз усилились.

«Теперь конспирологи утверждают, что россиянам оставят только Госуслуги, банковские приложения и новый национальный мессенджер. Эти слухи не имеют под собой никаких оснований», — пишет ЮСН.

Нет у MAX и проблем с выходом на мировой рынок. Наоборот, по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко, российский мессенджер имеет потенциал для выхода на международный уровень. В настоящее время разработчики планируют добавить возможность регистрации учётной записи с использованием иностранной SIM-карты.

Создание MAX не является попыткой внедрить аналог иностранных сервисов в условиях «закрытия занавеса». Развитие национальных цифровых платформ — глобальный тренд. В России отечественные ресурсы популярны во всех сегментах, кроме мессенджеров, где доминируют «иностранцы». Однако к ним есть претензии, связанные с тем, что иностранные платформы не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов в случаях массового мошенничества и организации терактов на территории России, хотя эти требования оперативно выполняются для зарубежных спецслужб.

Иностранные платформы также вводят необоснованную цензуру. Например, зимой Telegram без предупреждения заблокировал каналы крупных российских СМИ в ряде европейских стран, таких как Польша, Бельгия, Франция, Греция, Нидерланды, Чехия и Италия. При попытке просмотреть материалы заблокированных СМИ в Telegram появлялась надпись о нарушении местного законодательства без предоставления конкретных примеров. В то же время в России Telegram требования российского законодательства выполняет скорее по желанию и возможности.